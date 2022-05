Hat der Westen Putin zu wenig zugehört? Eine Zeitlang bekundete er Interesse, an einer westlichen Sicherheitsarchitektur teilzunehmen.

Vielleicht haben wir alle Präsident Putins Aussagen zu wenig beachtet und ernst genommen. Bei Putin scheint ein imperialer Gedanke dahinter zu stehen: dass die Ukraine integraler Bestandteil von Großrussland ist. Wobei er aber vollkommen das veränderte Selbstbewusstsein der Ukrainer übersehen hat.

Muss man nun auch Österreichs Rolle und seine Neutralität neu debattieren?

Debattieren ist immer gut.

Oder auch neu definieren.

Ich bin da vorsichtig, auch wenn ich verstehe, dass man sich in Schweden und Finnland angesichts des Angriffskriegs Russlands bedroht fühlt. Wenn wir eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland hätten, wäre die Stimmung wohl auch anders. Österreich ist über Jahrzehnte mit der Neutralität sehr gut gefahren. Das ist aber kein Selbstläufer. Wir haben uns zu lange nicht um die umfassende Landesverteidigung gekümmert. Es gibt einen riesigen Investitionsrückstau.

Wäre das nicht Ihre Aufgabe als Oberbefehlshaber des Heeres gewesen, darauf aufmerksam zu machen?

Das tue ich ja seit fünf Jahren ununterbrochen.

Das Bundesheer aufzurüsten war nie die Kernkompetenz der Grünen, wo Sie lange Klubobmann und Parteichef waren.

Wir reden jetzt aber von meiner Bundespräsidentschaft. Und ich habe seinerzeit schon im Parlamentsklub erfolgreich für die „partnership for peace“ mit der NATO argumentiert. Österreich beteiligt sich an internationalen Einsätzen in einem Maß, das sich pro Kopf durchaus sehen lassen kann. Unsere Neutralität ist sehr wichtig, wenn man auf neutralem Boden verhandeln will. Ein typisches Beispiel sind die Atomverhandlungen mit dem Iran. Es ist kein Zufall, dass sie in Wien stattfinden.