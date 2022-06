Wie Erdoğan auch soziale Medien kontrollieren will

Am Mittwoch kam es sowohl vor dem türkischen Parlament in Ankara als auch in Istanbul zu Demonstrationen. Grund ist ein umstrittener Gesetzentwurf der rechtspopulistischen und ultranationalistischen Parteien AKP und MHP, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdoğan offiziell gegen Fake News vorgehen will. Die neuen Gesetze waren schon seit geraumer Zeit geplant und sollen demnächst vom Parlament beschlossen werden. Sie sehen vor, dass auch in den sozialen Medien gepostete Inhalte vermehrt in den strafrechtlichen Raum fallen.