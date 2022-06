Erdogan über Protest-Teilnehmer: "Das sind Flittchen"

Gezi Proteste und ihre Auswirkungen bis heute

Ende Mai 2013 begannen die Gezi-Proteste am Taksim-Platz in istanbul. Sie richteten sich ursprünglich gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Areal des Gezi-Parks am Taksim. Die Demonstrationen weiteten sich zu landesweiten Protesten gegen Erdoğan und die regierende islamisch-konservative AKP aus. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen.

Zahlreiche Menschen sitzen wegen der Teilnahme an den Protesten in türkischen Gefängnissen. Bei Demonstrationen zum Jahrestag der Proteste wurden am Dienstagabend zahlreiche Menschen festgenommen. Allein in Istanbul seien 169 Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, sagte die Anwältin Ezgi Önalan der Deutschen Presse-Agentur.