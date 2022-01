Journalistin in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung festgenommen

In der Türkei ist eine Journalistin wegen einer angeblichen Beleidigung des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan festgenommen worden. Sedef Kabaş wurde am Samstag in ein Gefängnis in Istanbul gebracht, wie ihr Anwalt Ugur Poyras der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach hatte ein Gericht ihre Festnahme wegen "Beleidigung des Präsidenten" angeordnet. Er werde gegen die "unrechtmäßige" Entscheidung Beschwerde einlegen, sagte Poyras weiter.

"Wir hoffen, dass die Türkei bald zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren kann", so der Anwalt.

Präsidentenbeleidigung

Kabaş war am Samstagmorgen in einem Hotel in Istanbul festgenommen und zum Gericht gebracht worden, nachdem der Generalstaatsanwalt eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Präsidentenbeleidigung gegen sie eingeleitet hatte. Präsidentenbeleidigung ist in der Türkei eine Straftat, die mit einer Haftstrafe von bis zu vier Jahren und acht Monaten belegt werden kann.