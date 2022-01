Journalistin Mesale Tolu in der Türkei freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft hatte Tolu, ihrem Ehemann und anderen in der ursprünglichen Anklage unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) sowie Terrorpropaganda vorgeworfen. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

"Kann die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen"

Tolu war Ende April 2017 in Istanbul festgenommen worden und saß mehr als sieben Monate lang gemeinsam mit ihrem Sohn in Untersuchungshaft. Nachdem sie zunächst aus der Haft entlassen worden war, hob ein Gericht im August 2018 überraschend die Ausreisesperre gegen sie auf. Tolu verließ daraufhin das Land, das Gerichtsverfahren lief aber weiter. Nach der Urteilsverkündung machte Tolu ebenfalls auf Twitter bezüglich der Haft folgende Aussage: "In einem Rechtsstaat wäre es zu solch einem Prozess gar nicht erst gekommen. Das Urteil kann die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen."