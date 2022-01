Netflix-Serie zu Minderheiten in Türkei: Pogrom, Vertreibung, Flucht

In der Türkei hat die Serie großen Erfolg. "Sie ist wirklich beeindruckend. Ich habe sie in einer Nacht durchgeschaut. Mein Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, so ein schwieriges, aber bedeutsames Thema, so gut umzusetzen. Wir können uns von dieser Serie viel mitnehmen", schrieb Fazıl Say, der wohl bekannteste Pianist der Türkei, auf seinem Instagram-Account.

Erstmals auf einem Mainstream-Medium

"Club" hat aber auch viel Diskussion angeregt. Es geht zum Beispiel um das September-Pogrom von 1955. Türkische Nationalisten griffen damals Juden, Armenier und Griechen sowie deren Einrichtungen an, es gab Tote, Dutzende Frauen erstatteten Anzeige wegen Vergewaltigung. "Das sind Themen, die in türkischen Schulbüchern nicht vorkommen", sagt Özgür Kaymak, die seit Jahren zu griechischen, armenischen und jüdischen Communities in Istanbul forscht. Mit "Der Club" würden diese politisch und kulturell erstmals in einem derartig mächtigen Medium wie Netflix Platz finden und als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft gezeigt.