Türkische Filme auf Netflix, die man gesehen haben muss

Vizontele

Der Erstling des Regisseurs und Schauspielers Yılmaz Erdoğan verarbeitet die Erinnerungen an seine Kindheit, die er in den siebziger Jahren in dem türkischen Dorf Hakkari verbracht hat. So spielt „Vizontele“ in einem kleinen Dorf im Landkreis Gevaş der Provinz Van um 1974. Der von Rest der Welt abgeschottete Ort wird aufgemischt, als ein Fernseher aus Ankara ankommt. Das Gerät sorgt für Aufregung in dem Dorf und wird fälschlicher auch „Vizontele“ statt „Televizion“ (türkisch für Fernseher) genannt. Der Irrtum gibt dem Film seinen Namen, das Gerät bildet den roten Faden der Handlung.



Eine Gefühlsachterbahn beschreibt diesen Film wohl am besten. Man lacht, weint, ärgert sich, wird nachdenklich und fühlt mit den Figuren mit. Daran kommt die Fortsetzung "Vizontele Tuba" leider ganz nicht heran.