"Eine Tragödie": Proteste in der Türkei nach Verurteilung von Osman Kavala

Die Verurteilung des Kulturförderers Osman Kavala und weiteren wichtigen Akteuren der türkischen Zivilgesellschaft hat Proteste ausgelöst. Am Dienstag versammelten sich zahlreiche Anwälte vor dem Gericht im Istanbuler Stadtteil Caglayan. "Gestern hat in diesem Gericht eine Tragödie stattgefunden", sagte der Anwalt Kemal Aytac. Die Richter hätten nur die Anordnungen der "politischen Macht" umgesetzt.

Die Anwaltskammer in Ankara erklärte, das Urteil habe nichts mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Auch Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu warf dem Gericht Parteilichkeit vor. Kavala war am Montag wegen Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten 2013 zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt worden. Sieben weitere Angeklagte erhielten 18 Jahre wegen Beihilfe und wurden noch am Montag in Gefängnisse überstellt. Unter den Verurteilten sind wichtige Akteure der Proteste von damals, wie die Architektin Mücella Yapici und der Anwalt Can Atalay. Die Entscheidung sorgte auch international für Empörung.