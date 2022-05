PRO

Seit Jahrzehnten ist Österreich in Sachen internationaler Sicherheitspolitik ein Trittbrettfahrer. Man sieht sich neutral und als Brückenbauer. Umgeben von NATO-Staaten sei man außerdem ja völlig sicher. Wozu also diese bequeme Position aufgeben?

Dafür gibt es mehrere Gründe. So existiert die Neutralität nur auf dem Papier. In Wahrheit war Österreich nie neutral. Politisch und wirtschaftlich war es seit 1955 immer nach Westen ausgerichtet. Der EU-Beitritt 1995 hat diese politökonomische Orientierung manifestiert. Zudem hat Österreich selbst das Neutralitätsgesetz von Anbeginn gebrochen. Denn laut Neutralitätsgesetz müsste Österreich im Ernstfall sein Staatsgebiet „mit allen zu Gebote stehenden Mitteln“ verteidigen. Das Bundesheer war und ist dafür aber nie ausgerüstet worden. Es fehlt und fehlte an Budget, Gerät und Ausbildung.

Das muss sich umgehend ändern. Und zwar gleich am besten in Form eines NATO-Beitritts und einer damit verbundenen Modernisierung und Aufrüstung des Heeres. Das ist natürlich nicht bequem – aber alternativlos. Denn seine Sicherheit auszulagern, ist nicht nur moralisch verlogen, sondern auch gefährlich. In den Kriegen der Zukunft geht es nicht mehr nur um Panzer, die die Staatsgrenze überrollen. Es geht um großflächige Cyberangriffe und Blackouts. Die Szenarien sind vielfältig. So könnten sich militärisch gut ausgebildete Terroristen zu einem großflächigen Anschlag auf eine internationale Institution in Wien entschließen. Was dann? Wer wird uns dann zu Hilfe eilen?

Es wird also höchste Zeit, die Neutralitätslüge abzulegen und die Sicherheit unseres Landes selbst in die Hand zu nehmen. Und das eingebettet ist die NATO. Die ist übrigens ein Verteidigungs- und kein Angriffsbündnis …

Wolfgang Unterhuber ist Ressortleiter für die Wirtschaft