Neutralität oder NATO: Wie sicher ist Österreich?

Bei den Bedrohungen, vor denen einsatzfähige Streitkräfte schützen, geht es nicht nur um Panzer, die die Staatsgrenze überrollen. Tatsächlich muss die Armee – auch – auf großflächige Cyberangriffe, Blackouts, etc. vorbereitet sein. Die Szenarien sind mannigfaltig. So könnten sich militärisch gut ausgebildete Terroristen für einen großflächigen Anschlag auf eine internationale Institution in Wien verschanzen. Für das Bundesheer wäre das derzeit eine erhebliche militärische Herausforderung.

Die größte Gefahr besteht im Glauben, dass alles immer so bleibt, wie es ist

Wer in diesen Tagen Militärs fragt, wie es passieren konnte, dass die Nachrichtendienste den flächendeckenden Einmarsch von Russland in der Ukraine ganz einfach übersehen haben, der bekommt vielfach zur Antwort: Die USA und England, also kriegserfahrenere Nationen, haben ihn absolut nicht übersehen, sondern nachweislich davor gewarnt. Nur Europa konnte nicht sehen, was man nicht sehen wollte. Dahinter steckt der – fatale – Glaube, dass Geschichte linear abläuft, dass also Staatsgrenzen und -verhältnisse unabänderlich sind, und dass es keine Umbrüche gibt. „Der Krieg in der Ukraine ist nicht der Auslöser, sondern ein Symptom dafür, dass sich die Welt ständig ändert“, sagt Analyst Gady.