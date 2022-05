NATO warnt: Bosnien und Georgien im Cyber-Visier von Russland

Schwachstellen

Bosnien-Herzegowina und Georgien werden oft als Schwachstellen Europas genannt, an denen Moskau versuchen könnte, seine Interessen durch Marionetten-Lokalpolitiker durchzusetzen. Daher erklärte sich die NATO unmittelbar nach dem Einmarsch in die Ukraine bereit, zusätzliche Sicherheitsgarantien anzubieten und die Zusammenarbeit mit denjenigen Ländern zu verstärken, in denen Russland versuchen könnte, seinen Einfluss auszuweiten.

Gleich zu Beginn der russischen Invasionen in der Ukraine verlegte die EU-Militärmission EUFOR 500 zusätzliche Soldaten nach Bosnien-Herzegowina. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die bosnischen Partner bei der Gewährleistung der Sicherheit zu unterstützen, begründete das EUFOR-Kommando in Sarajevo, das seit Jänner unter der Leitung des österreichischen Generalmajors Anton Wessely steht, diese Maßnahme.