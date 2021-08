"Gelehrte" sollen über Frauenrechte entscheiden + "Keine Demokratie" Wie die Taliban regieren wollen

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen setzt ihre Einsätze in fünf afghanischen Provinzen fort. Zu den Standorten zählen Herat, Helmand, Kandahar, Khost und Kunduz, in denen insgesamt rund 2.400 Mitarbeitende der Organisation arbeiten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung: "Insgesamt stehen die Gesundheitseinrichtungen in dem Land unter massivem Druck, da es an Personal und Ausrüstung mangelt."

Nach dem Ende der Kämpfe sei die Zahl der Patienten deutlich angestiegen. Oft hätten die Betreuungsbedürftigen keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung.