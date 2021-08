„US-Waffen in Hand der Taliban sind sehr besorgniserregend“

Der Ex-Militär und Sicherheitsexperte Walter Feichtinger über die Gefahren, die von den Taliban für Europa ausgehen.

KURIER: Hat Sie die rasche Machtübernahme der Taliban überrascht?

Feichtinger: Ja, ich war doch darauf eingestellt, dass es militärischen Widerstand geben wird, zumindest um die Hauptstadt Kabul herum. Dass man hier innerhalb von wenigen Tagen dem Feind alles überlässt, war doch sehr, sehr überraschend.

In Europa wächst die Sorge, dass Afghanistan wieder zu einem Terrorstaat wird. Berechtigt? Das kann man noch nicht so klar sagen. Bisher war es so, dass die Taliban keine Exporteure von Gewalt und islamistischen Terroristen waren. Das war die Al Kaida. Sie konnte sich unter den Taliban einnisten und dann die Terror-Aktivitäten außerhalb des Landes machen.