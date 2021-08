Die verheerenden Folgen der Symbolpolitik in Afghanistan

Während in Washington zunächst einmal zwischen Demokraten und Republikanern darüber gestritten werden wird, wer die Niederlage in Afghanistan final zu verantworten hat, droht der restlichen Welt ein Ende mit Schrecken. Bereits bei ihren ersten, fünf Jahre andauernden Herrschaft rund um die Jahrtausendwende ließen die Taliban der El Kaida relativ freie Hand.

Wie reagiert El Kaida?

Durchaus real ist die Befürchtung, das in den vergangenen Jahren beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwundene Terrornetzwerk ließe sich nun in aller Ruhe und abseits der Weltöffentlichkeit wieder hochziehen. Und dass sich der sogenannte „Islamische Staat“, der prinzipiell verfeindet ist mit den Taliban, durch den Machtwechsel wohl neu positionieren (und noch stärker radikalisieren?) muss, trägt natürlich ebenfalls nicht zur Entspannung bei.

Im Land selbst wird das aktuelle Chaos bald einer umfassenden Hoffnungslosigkeit weichen. Wer die neuen politischen Kräfte ablehnt, wird das Weite suchen müssen. Die entstehenden Flüchtlingsfragen lediglich mit Unterstützung und Maßnahmen in den angrenzenden Staaten beantworten zu wollen, wie dies auch Österreich tut, wird einmal mehr zu wenig sein. An diesem Punkt gerät Symbolpolitik an ihre Grenzen. Wohl auch an unsere Grenzen.