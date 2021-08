Afghanistan: Es naht das "Islamische Emirat"

Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass die Taliban von US-Truppen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul vertrieben wurden. Zwei Jahrzehnte waren internationale Truppen und Organisationen im Einsatz – als Kämpfer, als Ausbildner. Wofür?

Am Sonntag standen die Taliban vor den Toren Kabuls. Nicht einmal vier Monate, nachdem der Abzug aller internationaler Truppen aus dem Land begonnen hat. Eine Provinzhauptstadt nach der anderen fiel de facto ohne Gegenwehr der afghanischen Regierungstruppen an die islamistische Terrormiliz.

Videos auf Social Media zeigen etwa, wie Regierungstruppen in den Iran fliehen, zum US-Erzfeind – samt Kriegsgerät, dass ihnen von den USA zur Verfügung gestellt wurde. "Wenn man sieht, wie die Taliban in kurzer Zeit das Land zurückerobern, muss man sagen: Der Einsatz ist sinnlos gewesen", sagt eine deutsche Bundeswehr-Soldatin, die in Afghanistan stationiert war, der Süddeutschen Zeitung.