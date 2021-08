Experte: Abschiebungen nach Afghanistan "nicht realistisch"

Während Afghanistan Gefahr läuft, in Windeseile an die radikalislamischen Taliban zu fallen, lehnt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einen "generellen Abschiebestopp" weiterhin ab. Einen solchen Stopp zu fordern, sei "ein Pullfaktor für die illegale Migration und befeuert nur das rücksichtlose und zynische Geschäft der Schlepper", sagte Nehammer am Samstag.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) widerspricht: Abschiebungen nach Afghanistan seien faktisch nicht mehr möglich. Stimmt das?