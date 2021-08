Auf anderen Aufnahmen waren Rauchsäulen über der festungsähnlich gesicherten Vertretung zu sehen. US-Diplomaten waren angehalten worden, sensible Unterlagen zu verbrennen, falls die Radikal-Islamisten trotz aller friedfertig klingenden Beteuerungen doch zur Erstürmung blasen sollten.

Hau-Ruck-Afghanistan-Politik

Biden hat mit seiner Hau-Ruck-Afghanistan-Politik in diplomatischen Kreisen Washingtons Bestürzung ausgelöst. Der US-Präsident ließ den atemberaubend schnellen Durchmarsch der Taliban in den vergangenen Tagen ohne jede militärische Intervention oder deren Androhung geschehen. Sein resignativ klingendes Motto: Wenn die von uns ausgebildete nationale Armee nicht kämpfen will, oder kann, bitteschön, nicht mehr meine Sache. Zeitgleich wird das Ausfliegen der Amerikaner aus der Botschaft mit immer mehr US-Soldaten abgesichert. Bis Montag sollen 5000 vor Ort und 4000 in Kuwait in der Hinterhand sein. „Biden flieht aus Afghanistan wie ein Angsthase“, sagen Kritiker im Kongress.

Afghanistan auf dem Silbertablett

Dort wird die Einschätzung des ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidat Mitt Romney geteilt. Der Senator nannte die Art und Weise des Abzugs einen „unschätzbaren Schlag für die Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Ehre unserer Nation“. 20 Jahre nach der Vertreibung der Taliban aus Kabul liefere Biden den islamistischen Demokratiefeinden Afghanistan auf dem Silbertablett und lasse die Regierung des wohl zum Abdanken gezwungenen Präsidenten Ashraf Ghani im Regen stehen. „Viele mühsam erkämpfte Fortschritte im Zivil-Lebens des Landes, etwa der Schulbesuch für Mädchen oder Ansätze einer westliche Alltagskultur, sind nun akut bedroht“, sagte der Büroleiter einer demokratischen Senatorin.