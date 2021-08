Vormarsch der Taliban: Die Angst vor einem zweiten Saigon

Nachdem die Taliban in Rekord-Zeit und bei wenig Widerstand der Armee fast alle Landesteile unter ihre Kontrolle gebracht haben und in Pul-i Alam 70 km vor Kabul stehen, hat der Demokrat eine radikale Kehrtwende vollzogen. Mit kurzfristig eingeflogenen 3.000 US-Elite-Soldaten und 4.000 weiteren, die in Kuwait und Katar geparkt werden, soll bis Ende August die schrittweise Evakuierung von rund 4.000 Angestellten der US-Botschaft in der afghanischen Hauptstadt und der Abflug vom Hamid Karzai-Flughafen abgesichert werden.

Das Weiße Haus fürchtet eine Wiederholung der Schmach von 1975. Damals mussten am Ende des Vietnam-Krieges Hunderte Amerikaner per Hubschrauber vom Dach der Botschaft in Saigon ausgeflogen werden.

Dringlichkeitssitzungen überall

Bidens Anweisung hat in vielen Hauptstädten bis hin zur NATO Dringlichkeitssitzungen ausgelöst. Auch in Brüssel, Berlin und London, wo 600 Soldaten abkommandiert werden, um die britische Botschaft zu beschützen, bastelt man an Abzugsplänen für die eigenen Diplomaten.

In der afghanischen Zivilbevölkerung wächst unterdessen die Verzweiflung. Hunderttausende sind auf der Flucht. Aus vielen Landesteilen wird berichtet, dass afghanische Soldaten exekutiert wurden, die sich ergeben haben. Darüber sollen die Taliban in eroberten Gebieten verlangt haben, dass Mädchen und Frauen zwischen 15 und 40 Jahren zur Zwangsheirat mit Kämpfern zur Verfügung gestellt werden.