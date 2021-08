Taliban: Radikal wie früher, aber nun auch diplomatisch versiert

Von Eva Sager

Vor 20 Jahren wurden sie durch eine US-geführte Militärinvasion gestürzt, nun wollen sie wieder regieren: die Taliban. Aber wer steckt hinter der Gruppe?

Ein Rückblick: Es beginnt in den sunnitisch-islamischen Koranschulen in Pakistan und mit einer Gruppe religiöser, junger Männer. Als die Sowjetunion ihre Truppen aus Afghanistan Ende der 1980er abzieht und ein Bürgerkrieg ausbricht, gründet sich die radikalislamische Miliz in der südafghanischen Provinz Kandahar.