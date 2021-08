US-Geheimdienste warnten früh vor der Machtübernahme der Taliban

Amerikanische Analysten gingen zunächst davon aus, dass Kabul innerhalb von anderthalb Jahren fallen könnte. Noch im Juni waren die Geheimdienstler dann davon ausgegangen, dass sich die Regierung von Präsident Ashraf Ghani mindestens sechs Monaten nach dem endgültigen Abzug der Amerikaner halten werde.

Lag Biden falsch?

Tatsächlich konnten die Taliban das Land in einem Blitzfeldzug einnehmen. Vergangene Woche hatten die fundamentalistischen Kämpfer Provinzhauptstadt nach Provinzhauptstadt eingenommen, in der Nacht zum Montag schließlich Kabul. Bereits am Sonntagnachmittag war Ghani mit einer Maschine außer Landes geflohen.

US-Präsident Biden hatte noch im Juli behauptet, eine Niederlage der afghanischen Regierung sei unwahrscheinlich und Szenen wie im Vietnamkrieg werde es nicht geben. Er bezog sich auf die ikonische Szene eines Hubschraubers über dem Dach der US-Botschaft, der 1975 nach dem Fall von Saigon eilig die letzten Amerikaner aus dem Land fliegen musste.