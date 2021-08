USA leiten Ermittlungen ein nach dem Chaos am Flughafen Kabul

Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung zu den tödlichen Vorfällen rund um den Abflug einer ihrer Maschinen am Flughafen in Kabul gestartet. Das teilte die US Air Force am Dienstag mit. Der Jet war am Montag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt gestartet, umringt von Hunderten Zivilisten auf dem Rollfeld.

Bilder der dramatischen Szene gingen um die Welt: Auf einem Video war zu sehen, wie Dutzende Menschen neben der rollenden US-Maschine liefen. Einige kletterten auf das Flugzeug und klammerten sich fest. Die Luftwaffe teilte nun mit, nach der Landung der Maschine in Katar seien "menschliche Überreste" im Fahrwerkschacht entdeckt worden.