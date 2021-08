Als Priorität nennt Schallenberg die Hilfe für alle Österreicherinnen und Österreicher, die sich noch in Afghanistan befinden. Laut Außenministerium sind derzeit 25 Staatsbürger im Krisengebiet. Beim Gros handle es sich um Österreicher mit afghanischen Wurzeln. Hinzu kämen 20 Afghanen mit gültigem Aufenthaltstitel in Österreich. All diese Personen hätten sich in den vergangenen 72 Stunden beim Außenministerium gemeldet.

Weniger die Evakuierungsflüge aus Kabul würden derzeit das Problem sein, so Schallenberg, sondern der Weg zum Flughafen. Um ausreisewilligen Österreichern außer Landes zu helfen, brauche man Leute und Hilfe vor Ort.

Als zweite Priorität nennt der Außenminister humanitäre Hilfe vor Ort. Drei Millionen Euro werden aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt.

Danach gefragt, ob er weiter für die Abschiebung nach Afghanistan eintritt, sagt Schallenberg: "In der Debatte wird völlig ausgeblendet", so Schallenberg, dass afghanische Flüchtlinge vor dem Aufenthaltsort Österreich oft jahrelang in einem anderen Land aufhältig waren. Es gelte die Genfer Flüchtlingskonvention. Es gebe andere Lösungen, als Flüchtende nach Europa zu bringen, so der ÖVP-Minister. "Ich glaube, dass die Verbringung vor Ort möglich ist wie in Islamabad", so Schallenberg.