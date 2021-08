Kogler: "Es wird nicht nach Afghanistan abgeschoben"

"Es wird keine Abschiebungen nach Afghanistan geben und das ist gut so", erklärte Vizekanzler Werner Kogler beim ORF-Sommergespräch am Montagabend. Juristisch sei das nämlich nicht möglich. Die Europäische Menschenrechtskonvention stünde hier dagegen, weil niemand in ein Land verbracht werden könne, wo gefoltert wird oder Leib und Leben in Gefahr sei. "Und das ist offenbar der Fall." Das wisse die ganze Bundesregierung, und auch der Innenminister. Zu dessen Abschiebebeteuerungen meinte Kogler: "Schauen wir, wie lang er’s noch sagt."