Schallenberg schickt Team zur Evakuierung von 45 Menschen nach Kabul

Laut den Einschätzung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wird die Europäische Union einen Dialog mit den neuen Machthabern in Afghanistan aufnehmen müssen. "Die Taliban haben den Krieg gewonnen, also werden wir mit ihnen reden müssen", sagte er am Dienstagabend nach einer Videokonferenz der EU-Außenminister. Dabei gehe es aber nicht um deren offizielle Anerkennung. Ziel soll es demnach sein, eine mögliche neue Migrationskatastrophe und eine humanitäre Krise zu verhindern.

Heute, 06:18 PM | Sandra Lumetsberger