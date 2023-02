NATO-Staaten wollen Munitionsproduktion ankurbeln

Angesichts des Ukraine-Kriegs investiert Polen in seine R√ľstungsproduktion. Der Staat werde dem Konzern Huta Stalowa Wola umgerechnet rund 125 Millionen Euro an Mitteln zur Rekapitalisierung zur Verf√ľgung stellen, k√ľndigte Ministerpr√§sident Mateusz Morawiecki nach Angaben der Agentur PAP am Mittwoch an. Das sei nur die erste Tranche. Weitere dreistellige Millionenbetr√§ge sollen demnach folgen.

Die Produktionskapazit√§t bei den Krab-Haubitzen werde erh√∂ht, k√ľndigte Morawiecki bei seinem Besuch in dem Werk in der Woiwodschaft Karpatenvorland an. ‚ÄěWir schaffen ein neues, gewaltiges Produktionspotenzial in unserem Land‚Äú, sagte der nationalkonservative Politiker.

Huta Stalowa Wola mit Sitz im S√ľdosten Polens ist zum √ľberwiegenden Teil im staatlichen Besitz. Gegr√ľndet wurde der Industriekomplex mit einem Stahlwerk noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Produkten z√§hlen heute unter anderem die Selbstfahrlafette AHS Kryl mit einem 155-Millimeter-Artilleriegesch√ľtz, die Panzerhaubitze AHS Krab sowie der Mehrfachraketenwerfer WR-40 Langusta.