UNICEF: Bereits Hunderte Kinder wegen Ukraine-Kriegs gestorben

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF in einem Jahr Hunderte Kinder ums Leben gekommen. Zwischen Februar 2022 und Jänner 2023 seien mindestens 438 Kinder durch Kriegshandlungen getötet und 842 verletzt worden, teilte die Organisation am Mittwoch in Köln mit. Verstreute Blindgänger und Landminen brächten Kinder zusätzlich in Gefahr.

Viele Familien seien zudem wegen zerstörter Infrastruktur in Not geraten. Innerhalb des Landes sind demnach rund 3,3 Millionen Kinder und Jugendliche auf akute humanitäre Unterstützung angewiesen. 16 Millionen Menschen haben laut UNICEF-Schätzungen keinen sicheren Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen.