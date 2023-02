Russland widerspricht Berichten über Kinder-Entführungen

Russland reagiert auf Berichte, wonach das Land ukrainische Kinder gewaltsam verschleppt hat. "Russland hat Kinder aufgenommen, die gezwungen waren, mit ihren Familien vor dem Beschuss zu fliehen", teilte die russische Botschaft in den USA auf der Nachrichtenplattform Telegram mit. Russland hat nach einem Bericht von Wissenschaftern der US-amerikanischen Yale-Universität mindestens 6.000 ukrainische Kinder in Einrichtungen auf der Krim oder in Russland gebracht.