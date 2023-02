Pistorius: Rüstungsindustrie soll "alle Kapazitäten maximal hochfahren"

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius hat an die Rüstungsindustrie appelliert, ihre Produktion wegen des Krieges in der Ukraine zu steigern. "Die Rüstungsindustrie kann ich nur herzlich bitten, schnellstmöglich alle Kapazitäten jetzt maximal hochzufahren", sagte er am Dienstag vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

Dies sei in den kommenden Monaten entscheidend für die Ukraine. Mit einem baldigen Ende des Krieges sei nicht zu rechnen.