Keine Waffen für Ukraine: "Manifest" von Schwarzer und Wagenknecht polarisiert

Der emeritierte Professor an der Berliner Humboldt-Universität spricht von "Komplizenschaft mit dem Aggressor"; die Ansichten Schwarzers und Wagenknechts desavouieren seiner Meinung nach "die gesamte Idee des Pazifismus". Diese beruhe auf dem Verbot des Angriffskriegs, so Münkler. Verteidigung gegen einen Aggressor sei selbstverständlich zulässig.

Die Ukraine nicht länger zu unterstützen, würde bedeuten, dass diese den Krieg und damit große Teile des Staatsgebiets und der Bevölkerung an Russland verliere, gab der Politikwissenschaftler Carlo Masala gegenüber der Welt zu denken: "Das ist beiden Damen sicherlich sehr bewusst."

An der Grenze zum guten Geschmack thematisiert auch der Medienkünstler Guido Kühn das "Friedensmanifest" in einer Karikatur, die vom früheren ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, geteilt wurde.