Wagenknecht und Schwarzer fordern Friedensverhandlungen in der Ukraine

Für beide Frauen ist es nicht das erste Mal, dass sie sich mit Nachdruck gegen Waffenlieferungen aussprechen. Vor allem Wagenknecht, die wöchentlich auf ihrem Youtube-Kanal über aktuelle politische Themen spricht, wirft der deutschen Bundesregierung seit Monaten vor, wegen der Lieferung von Munition, Waffen und Panzern zur Kriegspartei geworden zu sein.

"Wer Waffen liefert, will Krieg. Sonst würde er Diplomaten schicken. Die Ampel muss Friedensverhandlungen unterstützen, statt weiter Öl ins Feuer zu gießen", so Wagenknecht etwa in einem Video Mitte Jänner.

Gegenwind auf Twitter

Zumindest auf Twitter erhalten Schwarzer und Wagenknecht aber auch viel Gegenwind. "Wenn man wirklich Frieden fordert, müsste man fordern, dass Putin sich aus den völkerrechtswidrig eingenommen Gebieten zurück zieht. Habe ich diese Forderung überhört? Überlesen? Oder geht es doch nur darum, Putin seine Eroberungen zuzusprechen?", fragt etwa ein Nutzer.

Der Tagesspiegel-Redakteur Rainer Woratschka schreibt dagegen, die beiden würden mit ihrem Aufruf, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern, in Wahrheit "die Menschen in der Ukraine schutzlos Putins Bomben und Kadyrows Vergewaltigern" aussetzen.