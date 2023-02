Wer nun welche Kampfpanzer in die Ukraine schickt

Bisher sind noch keine Kampfpanzer westlicher Bauart in der von Russland angegriffenen Ukraine angekommen. Das dürfte sich aber bald ändern. Die deutschen Leopard-2-Panzer sollen spätestens im April in der Ukraine sein, so der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Ende Jänner. Aber wer liefert jetzt was? Eine Übersicht.

Leopard 1 und 2

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministers haben westliche Staaten der Ukraine 48 Panzer vom Typ Leopard 2 zugesagt. Darunter seien 31 Exemplare des älteren Modells Leopard 2 A4, deren Lieferung von Polen koordiniert werde.

Außerdem würden Deutschland 14 und Portugal weitere drei Exemplare des neueren Modells Leopard 2 A6 liefern. Pistorius zufolge kann die Ukraine auch mit mehr als 120 Leopard-1-Panzern rechnen.