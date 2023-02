"Eine Panzereinheit ist nur so gut wie ihre Besatzung“

Im sogenannten AAT, der „Ausbildungsanlage Turm“, übt eine Panzerbesatzung die drillmäßigen Handgriffe des Ladens und Feuerns. Die Anlage ist einem echten Panzerturm nachempfunden, jedoch ohne Panzerung und völlig offen. So können Ausbilder und Auszubildende die Schritte genau verfolgen. Etwa 20 Kilogramm wiegt eine Granate, die der Ladeschütze händisch in den Laderaum wuchtet. „Geradeaus ein feindlicher Panzer“, schnarrt der Kommandant. Der Richtschütze feuert. Im Einsatz würde die Granate bis zu 2.500 Meter weit fliegen. „Im Ziel!“ Rasch legt der Ladeschütze nach – im besten Fall sind neun Schuss pro Minute möglich.

Weder die Erfolge in Wettbewerben noch die Ausbildung der Soldaten täuschen darüber hinweg, dass der Leopard 2A4 am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist. Die verbaute Elektronik ist mindestens 40 Jahre alt. Eine Modernisierung der österreichischen Leopard-Panzer ist geplant, entsprechende Verträge dürften in den kommenden Monaten unterzeichnet werden. In dieser Zeit wird sich auch weisen, ob sich der Kampfpanzer in der Ukraine bewährt. Am Papier soll ein Exemplar vier T-72 ebenbürtig sein. „Doch im realen Einsatz spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man sich darauf nicht verlassen sollte“, sagt Loidolt. Dennoch – eine große Anzahl an westlichen Kampfpanzern „ist für die Ukraine eine massive Unterstützung“.