Russische Kampfjets über Polen abgefangen

Selenskij hofft auf weitere Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hofft auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am Dienstag in Brüssel. Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen zusammen.

"Wir arbeiten daran, dass sich alle unsere Verhandlungen in den Rüstungsbeschlüssen unserer Partner spiegeln", sagte Selenskij am Montagabend in einer Videoansprache. "Neue bilaterale Gespräche und Treffen sind geplant".

Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aus dem Westen aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets.