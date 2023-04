Mit diesen Waffen soll die ukrainische Gegenoffensive gelingen

Auf Sozialen Medien ist die Gegenoffensive in vollem Gange. SchlÀgt sie am Feld fehl, könnte das den Weg an den Verhandlungstisch bedeuten.

Der ukrainische PrÀsident Wolodimir Selenskij hatte kurz zuvor am Rande seines Besuchs in Warschau erklÀrt, das Bachmut weiter verteidigt werde, auch wenn die Lage dort weiter "sehr, sehr schwierig" sei. "Doch wir befinden uns in Bachmut und der Feind kontrolliert Bachmut nicht", unterstrich Selenskij .

Russische Angreifer und ukrainische Verteidiger haben sich in Bachmut erbitterte HĂ€userkĂ€mpfe geliefert. Eine Reihe von Angriffen russischer Soldaten in der Industriezone der ostukrainischen Stadt seien mit UnterstĂŒtzung von Artillerie und Granatwerfern abgeschlagen worden, teilte die MilitĂ€rfĂŒhrung in Kiew am Mittwoch mit. Trotz einer personellen Übermacht sei den russischen Einheiten kein Durchbruch gelungen, hieß es.

Am zweiten Tag ihrer GesprÀche wollen Putin und Lukaschenko aktuelle politische Fragen erörtern. Dazu gehört voraussichtlich neben der geplanten Stationierung russischer taktischer Atomwaffen in Belarus an der Grenze zu Polen auch eine Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands.

Lettland wird als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine den Wehrdienst wieder einfĂŒhren. Das Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes beschloss am Mittwoch in Riga die dazu notwendigen GesetzesĂ€nderungen. Der Wehrdienst soll demnach von Mitte 2023 an schrittweise wieder eingefĂŒhrt werden - zunĂ€chst auf freiwilliger Basis, vom kommenden Jahr dann in verpflichtender Form.

Und er fĂŒgte hinzu: "Wenn wir frei sind, ist das die Garantie, dass die Freiheit sich auch in Moldau behauptet und Georgien nicht verlĂ€sst und unbedingt nach Belarus kommt." In Georgien im SĂŒdkaukasus hatte es zuletzt Proteste gegen die Regierung gegeben, die eine GĂ€ngelung der Zivilgesellschaft wie in Russland einfĂŒhren wollte.

Selenskij sieht das enge polnisch-ukrainische BĂŒndnis als Eckstein bei der Befreiung der LĂ€nder Osteuropas vom russischem Imperialismus. Das sagte er am Mittwochabend in einer Rede am Warschauer Königsschloss. "Wenn wir mit Euch zusammen frei sind, ist das die Garantie, dass die Freiheit stark sein wird bei allen unseren NachbarlĂ€ndern, den Nachbarn der EuropĂ€ischen Union - RumĂ€nien, der Slowakei, Litauen und anderen LĂ€ndern des Baltikums", sagte Selenskij. "Alle sind stĂ€rker, wenn wir frei sind."

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodimir Selenskij hofft auf offene Grenzen zwischen Polen und der Ukraine. In den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hĂ€tten die grenznahen Orte in Polen "ihre TĂŒren geöffnet, und es gab keine Grenzen zwischen uns", sagte Selenskij am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Warschau. Polen hat nach Angaben Dudas inzwischen acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert.

Ein Brand in einem GebÀude des russischen Verteidigungsministeriums im Zentrum von Moskau ist am Mittwoch nach kurzer Zeit gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im dritten Stockwerk der ehemaligen Alexandrowsk-MilitÀrakademie ausgebrochen. Als Brandursache wurde ein Defekt an einer elektrischen Leitung angegeben, berichtete die russische Staatsagentur TASS unter Berufung auf einen Vertreter der Rettungsdienste. Personen seien bei nicht verletzt worden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird Donnerstag und Freitag zu GesprĂ€chen mit seinem Amtskollegen MevlĂŒt Cavusoglu in die TĂŒrkei reisen. Das gab die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch in Moskau bekannt. Auch Cavusoglu sagte, mit Lawrow ĂŒber den Krieg in der Ukraine sprechen zu wollen. Zugleich Ă€ußerte er sich besorgt darĂŒber, dass sich die beiden Kriegsparteien jeweils auf neue Angriffe vorbereiteten.

Die deutsche Regierung sichert in der Ukraine derzeit elf Projekte deutscher Unternehmen mit 21 Investitionsgarantien ab. Dabei werde insgesamt Kapital in Höhe von 221 Mio. Euro abgedeckt, hieß es am Mittwoch aus dem GrĂŒnen-gefĂŒhrten Wirtschaftsministerium. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar 2022 seien Investitionsgarantien fĂŒr drei neue Projekte hinzugekommen - aus den Bereichen Saatgut, Baustoffproduktion und Solarindustrie. Außerdem lĂ€gen aktuell 21 AntrĂ€ge vor, die ein Kapitalvolumen von 48 Mio. Euro absichern wĂŒrden. DarĂŒber hinaus seien weitere Firmen interessiert, etwa aus den Branchen Energieerzeugung, Landwirtschaft und Logistik.

04/05/2023, 02:41 PM | Kevin Kada