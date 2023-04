Deutscher Vizekanzler Habeck in Kiew eingetroffen

Ein Zeichen, "dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterst├╝tzen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird". Habeck bereist erstmals seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar vergangenen Jahres das Land - und zum ersten Mal ├╝berhaupt als Minister. Er habe erst kommen wollen, wenn er etwas mitbringen k├Ânne, sagte der Minister auf der Hinfahrt in einem Sonderzug. Was das sei? "Eine Wirtschaftsdelegation, die der Ukraine die Hoffnung macht, dass es nach dem Krieg wieder einen Wiederaufbau geben wird."