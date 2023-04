Ukraines Präsident Selenskyj hofft auf offene Grenzen zu Polen

Sein Besuch sei der Anfang dafür, dass es in Zukunft keine Grenzen mehr zwischen den Nachbarländern geben werde, so Selenskyj. "Keinerlei Grenzen in politischer, wirtschaftlicher und - besonders wichtig - in historischer Hinsicht", betonte der 45-Jährige im Hinblick auf die schwierige ukrainisch-polnische Vergangenheit. Selenskyj dankte Duda und den Polen für die gewährte Hilfe "auf dem schwierigen Weg zu unserem Sieg". Ukrainische Flüchtlinge könnten sich dank der Menschen in Polen in ihrem Nachbarland "wie zu Hause fühlen" und seien nicht nur Gäste.

Duda erklärte, dass vier Kampfjets Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" überlassen worden seien. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland "kürzlich" geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet.