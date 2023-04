Geheimdienst: Hohe russische Verluste des Alkohols wegen

Explosionen in Melitopol

In der strategisch bedeutenden ukrainischen Stadt Melitopol haben sich am heutigen Sonntag mehrere Explosionen ereignet. "Explosiver Sonntag f√ľr die Besatzer in Melitopol. Explosionen wurden in der Stadt geh√∂rt", teilte der gew√§hlte B√ľrgermeister Melitopols, Iwan Fedorow, auf Telegram mit.

Medienberichten handelte es sich um ukrainische Raketenangriffe auf ein Eisenbahngel√§nde. Melitopol ist von zentraler Bedeutung f√ľr den Erhalt der russischen Landbr√ľcke zur besetzten Krim.