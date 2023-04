Geheimdienst: Russische Winteroffensive gescheitert + Einberufung in Russland beginnt

Mit seinen Gästen hielt Selenskij am Nachmittag eine Konferenz von „United for Justice“ (Vereint für Gerechtigkeit), bei der die Ukraine Unterstützung für die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen sammeln will. „Und der Tag wird kommen, an dem die Welt hören wird, dass die Gerechtigkeit für die Ukraine wiederhergestellt wurde“, kündigte Selenskij an.

Selenskij über mögliches Kriegsende

Bei seinem Treffen mit den ausländischen Staats- und Regierungschefs bekräftigte Selenskij seine Vorstellung einer Friedenslösung. Zunächst müsse ein Vertreter Russlands - wer auch immer das dann sein möge, wisse er nicht - alle Truppen kampflos aus allen Gebieten der Ukraine abziehen.