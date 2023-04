Wagner-Söldner hatte Freigang und mordete wieder

Zurück in die Ukraine

Der Mann wird wieder zurück in die Ukraine geschickt – Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bezog Stellung: "Was Iwan Rossomachin betrifft, so ist es sehr bedauerlich, dass er ein Verbrechen begangen hat. Und natürlich sind wir bereit, die Strafverfolgungsbehörden bei jedem unserer ehemaligen Kämpfer zu unterstützen. Wir werden eine Rekrutierungsgruppe schicken, die ihn abholt und an die Front schickt, wo er seine Aggressionen abbauen muss“, schrieb er, meinte aber gleichzeitig, dass die Rückfallrate von den etwa 5.000 begnadigten Wagner-Söldnern "lediglich 20 Straftaten begangen wurden“.

Bis Anfang dieses Jahres rekrutierte Prigoschin verurteilte Straftäter aus russischen Gefängnissen, um sie in der Ukraine kämpfen zu lassen. Überleben sie eine gewisse Zeit, werden sie begnadigt. Einer der ersten Freigänger hatte etwa seine Großmutter mit einem Hammer erschlagen. Weiter bezahlt werden sie nicht von Russland, sondern von Prigoschin selbst.