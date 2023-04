"Hätten früher gehen sollen": Flucht aus Bachmut in letzter Minute

"Dass sie eine Fahne hissen, heißt noch nicht, dass sie die ganze Stadt eingenommen haben", sagt er und versichert, "die Lage ist unter Kontrolle". In dem Gebiet, in dem er kämpfe, hätten die feindlichen Truppen vergeblich versucht, in die Offensive zu gehen, berichtet er. "Sie erlitten nur Verluste. Rund 30 wurden getötet, und das war's. In unserem Sektor versuchen sie es nicht mehr".

In anderen Sektoren sei die Situation hingegen kompliziert, räumt er ein. Dann fügt er noch hinzu, selbst wenn es der russischen Seite gelingen sollte Bachmut einzunehmen, werde dies nicht für die Ewigkeit sein: "Wir holen uns die Stadt auf jeden Fall wieder zurück".