Geheimdienst: Russische Winteroffensive gescheitert + Einberufung in Russland beginnt

03/30/2023, 10:31 PM | Melanie Klug

US-MilitĂ€r: Über 7.000 Ukrainer in vergangenen Monaten ausgebildet Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die USA nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Mitglieder der ukrainischen StreitkrĂ€fte ausgebildet. Das Training habe an verschiedenen Standorten im In- und Ausland stattgefunden, darunter in Deutschland, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag in Washington. Erst in den vergangenen Tagen hĂ€tten 65 Ukrainer im Bundesstaat Oklahoma ihre Ausbildung am Flugabwehrsystem Patriot abgeschlossen und seien nun wieder in Europa. Das Patriot-System zĂ€hlt zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Damit können feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper bekĂ€mpft werden. Die USA und Deutschland hatten Kiew jeweils ein Patriot-System ĂŒberlassen. Auch an Standorten des US-MilitĂ€rs in Deutschland wurden in den vergangenen Monaten ukrainische Soldaten trainiert. Ryder sagte, mit Stand Ende MĂ€rz hĂ€tten in Deutschland mehr als 4.000 ukrainische Soldaten die Ausbildung an Bradley-SchĂŒtzenpanzern und RadschĂŒtzenpanzern des Typs Stryker abgeschlossen. Weitere kombinierte Waffentrainings liefen derzeit auf den TruppenĂŒbungsplĂ€tzen Grafenwöhhr und Hohenfels. Trainiert wĂŒrden dabei 1.200 ukrainische Soldaten. Auch die Schulung zur Wartung bestimmter Waffensysteme gehe weiter. Ryder betonte, die Ausbildung der ukrainischen StreitkrĂ€fte sei eine internationale Anstrengung. Derzeit wĂŒrden mehr als 11.000 Ukrainer in 26 verschiedenen LĂ€ndern trainiert. Die USA und ihre Partner seien entschlossen, dies fortzusetzen und die Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes zu unterstĂŒtzen, solange dies nötig sei.