Geheimdienst: Hohe russische Verluste des Alkohols wegen

Der Internationale WĂ€hrungsfonds (IWF) stellt der von Russland angegriffenen Ukraine ein neues Finanzierungspaket in Milliardenhöhe zur VerfĂŒgung. Das am Freitag vom Exekutivgremium genehmigte Kreditprogramm soll dem Land Zugang zu 15,6 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro) gewĂ€hren, wie der Internationale WĂ€hrungsfonds mit Sitz in Washington mitteilte. Es ist der grĂ¶ĂŸte Kredit fĂŒr die Ukraine seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022.

Zudem genehmigte der IWF damit erstmals ein grĂ¶ĂŸeres Paket fĂŒr ein Land, das sich im Krieg befindet. Das Programm sei Teil eines internationalen Hilfspakets in Höhe von insgesamt 115 Milliarden US-Dollar (rund 106 Milliarden Euro).