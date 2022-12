Kein Eishockey am Roten Platz: Neue Spekulationen über Putins Abgang

In der Ukraine werden am Freitag neue Luftangriffe gemeldet. Der Bürgermeister der Stadt Charkiw berichtete von mehreren Explosionen, die in der Stadt zu hören seien. Einrichtungen der Infrastruktur würden angegriffen. In der weiter westlich liegenden Hauptstadt Kiew berichten Reuters-Reporter davon, dass das Raketenabwehrsystem im Einsatz ist. Bürgermeister Witali Klitschko erklärte, es gebe Explosionen in Kiew.

Zuvor hatte es Luftalarm gegeben. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu begeben. "Ignorieren Sie nicht den Luftalarm, bleiben Sie in den Schutzräumen", schrieb Kyrylo Tymoschenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, am Freitag auf Telegram. Seit Oktober hat das russische Militär in mehreren Wellen die Energie-Infrastruktur der Ukraine angegriffen. Im ganzen Land kam es dadurch zu Stromausfällen.