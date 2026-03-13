USA erlauben Verkauf von russischem Öl + USA verlieren Tankflugzeug im Irak
- Israel und die USA haben Ende Februar mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen. Der Oberste Führer Ali Khamenei wurde dabei getötet - Nachfolger wird sein Sohn Mojtaba. der bei einem Angriff leicht verletzt wurde. Trump ist "nicht glücklich" über die Wahl.
- Die USA haben im Irak ein Tankflugzeug verloren. Eine Milizengruppe erklärt, sie habe das Flugzeug abgeschossen.
- Im Irak wurde ein französischer Soldat getötet.
- Die USA erlauben Verkauf von russischem Öl.
- Revolutionsgarden erklären, dass die Straße von Hormus geschlossen bleibt. Zuvor erklärte UN-Botschafter Amir Saeid Iravani, Teheran werde die Meerenge nicht schließen.
- Iranische Revolutionsgarden drohen, bei weiteren Angriffen Ölvorkommen anzuzünden.
Iran-Krieg
-
Revolutionsgarden drohen, Ölvorkommen anzuzünden
Revolutionsgarden warnen vor Angriffen auf den Energiesektor und die Häfen des Landes. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde im Fall des geringsten Angriffs die Öl- und Gasvorkommen der Region, an denen die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten ein berechtigtes Interesse haben, in Brand setzen und zerstören. Bereits am Mittwoch hatte Teheran Vergeltungsschläge für Angriffe auf Häfen angekündigt.
Sollte eine entsprechende US-Drohung umgesetzt werden, wäre nach seinen Worten kein Hafen oder Wirtschaftszentrum im Persischen Golf sicher, sagte Armeesprecher Abolfazl Shekarchi. Nach den Worten seines Sicherheitschefs Ali Larijani so lange gegen Angriffe verteidigen, bis die USA ihre "schwere Fehlkalkulation" bereuten, einen Krieg gegen die Islamische Republik begonnen zu haben.
"Einen Krieg zu beginnen ist zwar leicht, aber er lässt sich nicht mit ein paar Tweets gewinnen", erklärte Larijani im Onlinedienst X mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. Der Iran werde "nicht nachlassen", bis die USA ihr Vorgehen bereuten.
-
Israel hat Kontrollposten der Basij-Miliz in Teheran angegriffen
Nach eigenen Angaben flog die israelische Armee Angriffe gegen Kontrollposten der Basij-Miliz in Teheran. "In den vergangenen 24 Stunden (...) hat die israelische Luftwaffe Straßensperren und Basij-Mitglieder ins Visier genommen", teilten die israelischen Streitkräfte am Donnerstag mit. Diese hatten laut eigenen Angaben beobachtet, dass die Miliz kürzlich Straßensperren in verschiedenen Teilen der iranischen Hauptstadt errichtet hatte.
Die israelische Armee warf der Basij-Miliz vor, für die "größten Akte der Repression" gegen die regierungskritischen Proteste im Iran verantwortlich zu sein. Bei der Basij-Miliz handelt es sich um eine Organisation von mehreren Millionen Freiwilligen, die überwiegend jüngeren Alters sind. Die Miliz ist organisatorisch mit den iranischen Revolutionsgarden verknüpft.
Bei der Niederschlagung der Massenproteste gegen die iranische Führung zu Jahresbeginn hatten die Basij-Miliz und die Revolutionsgarden eine zentrale Rolle gespielt. Dabei wurden Tausende Demonstranten getötet.
-
Revolutionsgarden: Straße von Hormus bleibt geschlossen
Die iranischen Revolutionsgarden halten an der Blockade der Straße von Hormus fest. Die Kommandozentrale erklärte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur FARS, dass sie einer Anweisung des neuen Religionsführers Mojtaba Khamenei folge. Das iranische Außenministerium verlangte seinerseits, Schiffe müssten sich bei der Durchfahrt mit der Marine des Landes abstimmen, wie die Nachrichtenagentur Mehr meldet. Die USA und Israel seien für die Unsicherheit in der Region verantwortlich, was sich auf den Schiffsverkehr auswirke.
Die Kommandozentrale der Garden teilte laut FARS weiter mit, dass alle Tanker und Schiffe, die im Persischen Golf und in der Straße von Hormus unterwegs seien, zu ihrer eigenen Sicherheit die iranischen Vorschriften beachten müssten.
-
USA erlauben Verkauf von russischem Öl
Angesichts stark angestiegener Energiepreise erlaubt die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl. Das US-Finanzministerium erteilte am Donnerstag eine Lizenz, die den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten, die vor dem 12. März um 0.01 Uhr auf Schiffe verladen wurden, bis zum 11. April erlaubt.
US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Genehmigung solle "die globale Reichweite des bestehenden Vorrats erhöhen". Die Maßnahme sei "eng gefasst" und "kurzfristig". Sie werde der russischen Regierung keinen "signifikanten finanziellen Vorteil verschaffen, da der Großteil ihrer Energieeinnahmen aus Steuern stammt, die am Förderort erhoben werden", erklärte der US-Finanzminister.
Am Mittwoch hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch erklärt, die G7-Staaten, denen die USA angehören, hätte eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgeschlossen.
Seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar wurde die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, vom iranischen Militär de facto gesperrt. Die Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Iran wird von Teherans Revolutionsgarden kontrolliert. Das ließ die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen.
-
Französischer Soldat im Irak getötet
Bei einem Angriff auf im Irak stationierte französische Truppen ist ein Soldat getötet worden. Weitere Militärangehörige wurden bei dem Angriff in der nördlichen Region Erbil verletzt, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit. Nach vorigen Angaben des Verteidigungsministeriums handelte es sich um einen Drohnenangriff, bei dem sechs französische Soldaten verletzt wurden. Diese seien an Ausbildungsmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung mit irakischen Partnern beteiligt gewesen.
Nach Angaben des Gouverneurs von Erbil waren an dem Angriff zwei Drohnen beteiligt, schrieb die Zeitung Le Parisien. Der Angriff erfolgte demnach auf einem Stützpunkt etwa 40 Kilometer südwestlich von Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Irak. Wer hinter dem Angriff steckte, blieb zunächst unklar.
-
USA haben Munition für Jahre verbraucht
Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge seit Beginn des Krieges mit dem Iran Munitionsvorräte für "Jahre" verbraucht. Zu den schnell zur Neige gehenden Waffen zählten auch moderne Langstreckenraketen vom Typ Tomahawk, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider.
-
USA melden Verlust von Tankflugzeug im Irak
Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. "Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet", teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen.
Eine vom Iran unterstützte Milizengruppe erklärte jedoch, sie habe die KC-135 im Westirak abgeschossen. Der Islamische Widerstand im Irak, eine Dachorganisation bewaffneter Gruppen, teilt mit, der Abschuss sei "zur Verteidigung der Souveränität und des Luftraums unseres Landes" erfolgt. Centcom hatte berichtet, dass zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt waren. Eines sei sicher gelandet, das andere vom Typ KC-135 sei im Westen des Iraks "runtergekommen".
-
UN-Botschafter: Schließen Straße von Hormuz nicht
Der Iran sendet widersprüchliche Signale zur Straße von Hormus. UN-Botschafter Amir Saeid Iravani erklärt, Teheran werde die Meerenge nicht schließen. Es sei jedoch Irans Recht, die Sicherheit dort zu bewahren, sagt er Journalisten am Hauptsitz der Vereinten Nationen. Das iranische Außenministerium verlangt seinerseits, Schiffe müssten sich bei der Durchfahrt mit der Marine des Landes abstimmen, wie die Nachrichtenagentur Mehr meldet.
-
Irans Geheimdienst warnt Bevölkerung vor Massenprotesten
Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden warnt die Bevölkerung vor neuen Massendemonstrationen. Der Staatssender Iribnews verbreitete eine Erklärung, in der Demonstranten noch härtere Schläge angedroht werden als bei den Protesten Ende Dezember und Anfang Jänner. Der Geheimdienst kündigte an, "Vaterlandsverräter" rund um die Uhr zu verfolgen. Demnach schürt der "böse Feind" Angst und Straßenunruhen, weil er seine Ziele nicht auf dem Schlachtfeld erreichen konnte.
-
Khamenei für Netanyahu "Marionette der Revolutionsgarden"
Auf die Frage nach Irans neuem geistlichem Oberhaupt Mojtaba Khamenei und Hisbollah-Chef Naim Qassim sagte Netanyahu: "Ich würde keine Lebensversicherung für diese Führer abschließen." Außerdem bezeichnete er Khamenei als "Marionette der Revolutionsgarden". Der Religionsführer könne "sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit zeigen", sagte Netanyahu. Khamenei junior soll bei einem israelischen Angriff im Iran verletzt worden sein.
-
Sechs französische Soldaten bei Drohnenangriff verletzt
Bei einem Drohnenangriff auf einen gemeinsamen Stützpunkt der Peschmerga und der französischen Armee im nordirakischen Machmur sind mindestens sechs französische Soldaten verletzt worden. Dies teilen der Gouverneur von Erbil, Omed Koschnaw, und ein Vertreter der Sicherheitsbehörden mit. Eine Stellungnahme aus Frankreich liegt zunächst nicht vor.
-
USA bringen Hormuz-Geleitschutz mit Verbündeten ins Spiel
US-Finanzminister Scott Bessent bringt einen Geleitschutz für Schiffe durch die Straße von Hormuz unter Beteiligung von Verbündeten ins Spiel. "Ich glaube, dass die US-Marine - vielleicht gemeinsam mit einer internationalen Koalition - Schiffe eskortieren wird, sobald es militärisch möglich ist", sagte Bessent dem Sender Sky News. Voraussetzung sei, dass der Luftraum vollständig kontrolliert werde und der Iran nicht mehr in der Lage sei, sein Raketenarsenal wieder aufzubauen.
-
Militär droht den USA mit Zerstörung regionaler Energieanlagen
Die iranischen Revolutionsgarden warnen vor Angriffen auf den Energiesektor und die Häfen des Landes. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde im Fall des geringsten Angriffs die Öl- und Gasvorkommen der Region, an denen die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten ein berechtigtes Interesse haben, in Brand setzen und zerstören. Bereits am Mittwoch hatte Teheran Vergeltungsschläge für Angriffe auf Häfen angekündigt.
Sollte eine entsprechende US-Drohung umgesetzt werden, wäre nach seinen Worten kein Hafen oder Wirtschaftszentrum im Persischen Golf sicher, sagte Armeesprecher Abolfazl Shekarchi. Nach eigenen Angaben flog die israelische Armee Angriffe gegen Kontrollposten der Basij-Miliz in Teheran.
-
Widerstandsrat Iran: Übergangsregierung bei Sturz in Teheran
Die Exilgruppe Nationaler Widerstandsrat Iran erhebt den Anspruch, bei einem Sturz der Machthaber in Teheran eine provisorische Regierung aufzustellen. Diese solle auf einem Zehn-Punkte-Plan ihrer Führungsfigur Maryam Rajavi basieren, teilte die Exilgruppe an ihrem Sitz in Paris mit. Die Aufgabe dieser Regierung werde es sein, die Macht innerhalb von sechs Monaten nach dem Sturz der derzeitigen Machthaber durch eine Wahl an das Volk zu übertragen, hieß es.
Eine Regierung unter Reza Pahlavi, dem in den USA im Exil lebenden Sohn des früheren iranischen Schahs, lehne der Nationale Widerstandsrat ebenso ab wie eine klerikale Regierung.
Die Gruppierung teilte in Paris mit, sie verfüge faktisch über eine Befreiungsarmee, die in der Lage sei, auch in den am stärksten gesicherten Bereichen des Iran zu operieren. Außer Widerstandseinheiten habe sie auch ein soziales Netzwerk an Unterstützern sowie ein Geheimdienstnetzwerk.
-
US-Energieminister: Ölpreis von 200 Dollar unwahrscheinlich
US-Energieminister Chris Wright hält einen Anstieg des Ölpreises auf 200 Dollar pro Barrel trotz des Krieges mit dem Iran für unwahrscheinlich. Er reagierte damit am Donnerstag auf Drohungen aus Teheran. Ein Sprecher des dortigen Militärkommandos hatte gewarnt, der Preis könne diese Marke erreichen, sollte die regionale Sicherheit weiter destabilisiert werden.
Wright räumte im Gespräch mit dem Sender CNN zwar ein, dass die Lage ernst sei, betonte aber, die US-Regierung konzentriere sich auf den Militäreinsatz, um die Sicherheit der Öllieferungen langfristig zu gewährleisten. Der Preisanstieg werde eher Wochen als Monate andauern. Wrights Äußerungen wurden als indirektes Eingeständnis gewertet, dass ein kurzfristiger Preisschock nicht völlig ausgeschlossen werden könne.
-
S&P: Vorerst keine Rating-Senkungen wegen Nahost-Kriegs
Die Ratingagentur S&P Global will angesichts des Krieges im Nahen Osten vorerst keine Herabstufungen von Länderbonitäten vornehmen. Man wolle nichts überstürzen, sagt Chefanalyst Roberto Sifon-Arevalo. Allerdings warnt S&P, dass steigende Öl- und Erdgaspreise finanzschwache Länder gefährdeten.
Am stärksten betroffen seien die Golfstaaten selbst, auch wenn die meisten über ausreichende finanzielle Puffer verfügten, um die Krise eine Zeit lang durchzustehen. Als zweitstärkste betroffene Region nennt S&P Asien aufgrund der hohen Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Golf. Länder wie Indien, Thailand und Indonesien verfügten über vergleichsweise geringe Ölreserven.
-
Brand auf Flugzeugträger der US-Marine im Roten Meer
Auf dem aktuell im Rahmen des Iran-Kriegs eingesetzten größten Flugzeugträger der US-Marine hat es einen Brand gegeben. Das Feuer sei am Donnerstag in Wäschereibereichen des Kriegsschiffes "USS Gerald R. Ford" ausgebrochen, teilten Streitkräfte des für die Region zuständigen US-Kommandos (CENTCOM) auf X mit. Der Brand steht demnach nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen und ist unter Kontrolle.
Die Antriebsanlage des Schiffes sei nicht beschädigt worden - der Flugzeugträger bleibe voll einsatzfähig, hieß es. Zwei Matrosen werden den Angaben zufolge wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen medizinisch behandelt. Das Schiff befindet sich laut dem US-Militär aktuell wegen des Kriegs mit dem Iran im Roten Meer. Neben der "USS Gerald R. Ford" nutzen die USA dafür auch den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln".
-
Trump rät Iran aus Sicherheitsgründen von WM-Teilnahme ab
US-Präsident Donald Trump sieht eine Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der Fußball-WM in den USA als Sicherheitsrisiko. „Die iranische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist - um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen“, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten.
-
Israel trifft Gebäude in Beirut nahe Regierungssitz
Das israelische Militär hat Reuters-Videoaufnahmen zufolge bei einem Luftangriff auf Beirut ein Gebäude in der Nähe des Regierungssitzes getroffen. Demnach wurde ein Haus im Zentrum der libanesischen Hauptstadt zweimal beschossen, das weniger als einen Kilometer vom Sitz der Regierung entfernt ist.
-
Ökonomen erwarten trotz Ölpreisschocks US-Zinssenkung im Juni
Trotz des Ölpreisschocks infolge des Nahostkrieges erwarten Ökonomen für Juni weiterhin eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im laufenden Jahr. Rund zwei Drittel der von Reuters befragten 96 Ökonomen stellen sich darauf ein, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen noch im zweiten Quartal auf eine neue Spanne von 3,25 bis 3,50 Prozent senken wird - wahrscheinlich direkt nach dem Ende der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell im Mai.
-
Israel startet Angriffswelle auf Beirut
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Angriffswelle auf den Libanon gestartet. Ziel sei Beirut, teilt das Militär mit. Im Süden der libanesischen Hauptstadt hat die radikal-islamische Hisbollah Hochburgen.
-
TUI: Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück
Die letzten Kreuzfahrtgäste von TUI Cruises, die infolge des Iran-Kriegs im Nahen Osten festsaßen, sind auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5" seien inzwischen in einem Flugzeug auf dem Weg nach Frankfurt, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Die Gäste seien mit einem Airbus A380 der Qatar Airways von Doha, der Hauptstadt von Katar, gestartet und sollten am Abend gegen 18.35 Uhr in Frankfurt am Main landen. Ein Teil der Crew sei ebenfalls an Bord. "Somit haben wir jetzt alle Gäste von den Schiffen runter", sagte der Sprecher.
-
Trump: Hoher Ölpreis ist gut für die USA
Die gestiegenen Ölpreise sind laut US-Präsident Donald Trump gut für die USA. "Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Wenn also die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld", teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Trump hatte im Wahlkampf damit geworben, die Energiepreise im Land deutlich zu senken. Infolge des Kriegs im Iran waren die Benzinpreise in den USA allerdings auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 gestiegen.
-
Mehr als 8.000 Menschen zurück aus dem Nahen Osten
Bisher sind mehr als 8.000 Menschen mit Unterstützung der EU aus dem Nahen Osten zurück nach Europa gebracht worden. Die Europäische Kommission teilte mit, mehr als 70 Flüge seien auf Bitte von Mitgliedsstaaten koordiniert worden, um Europäerinnen und Europäer sicher aus dem Nahen Osten zu holen – unter anderem nach Frankreich, Italien und Österreich.
Zweimal charterte die Brüsseler Behörde selbst Flugzeuge und flog 303 Menschen aus Saudi-Arabien und Oman nach Warschau. Insgesamt haben den Angaben nach bisher 23 Mitgliedstaaten die Unterstützung der EU angefordert. In den nächsten Tagen gebe es weitere Flüge, so die Kommission.
-
Irans neuer Oberster Führer fordert Rache für Kriegsopfer
Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde.
Er kündigt weiter an, dass die Schließung der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormuz als Druckmittel gegen den Feind fortgesetzt werde. Zudem müssten alle US-Militärstützpunkte in der Region geschlossen werden, fordert Khamenei. "Wir glauben an die Freundschaft mit unseren Nachbarn und greifen nur die Stützpunkte an", erklärt er. "Und wir werden dies unweigerlich fortsetzen."
-
Israel weitet Evakuierungsbefehle für den Südlibanon aus.Das israelische Militär weitet seine Evakuierungsbefehle für den Südlibanon aus. Damit hat sich die betroffene Zone fast verdoppelt. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden aufgefordert, sich in Gebiete nördlich des Flusses Zahrani zu begeben.Ein Militärsprecher veröffentlicht auf der Plattform X eine Karte mit den neuen, rot markierten Zonen. Damit hat das israelische Militär nun die Evakuierung von zehn Prozent des libanesischen Staatsgebiets angeordnet. Im Libanon sind bereits Hunderttausende Menschen durch die israelischen Angriffe vertrieben worden.
-
Israel will iranische Atomanlage angegriffen haben
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen eine Anlage des iranischen Atomprogramms angegriffen. Ziel sei der Standort namens Taleghan gewesen, teilt das Militär mit. Bei Taleghan handelt es sich um eine Einrichtung innerhalb des Militärkomplexes Parchin. Vertreter westlicher Staaten vermuten, dass dieser Komplex mit dem Atomprogramm des Irans in Verbindung steht.
-
Iran warnt vor Angriff auf Inseln im Persischen Golf
Irans Parlamentspräsident hat die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. "Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. "Wir werden jede Zurückhaltung aufgeben und den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken", fügte der frühere General hinzu.
"Das Blut der amerikanischen Soldaten liegt in (US-Präsident Donald) Trumps persönlicher Verantwortung." Zunächst war unklar, was Ghalibafs Drohungen ausgelöst hat. Im Persischen Golf südlich des Irans liegen mehrere Inseln von strategischer Bedeutung für die Führung in Teheran. Sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Die iranische Insel Charg etwa ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Im Iran-Irak-Krieg (1980-1988) war Charg wegen seiner strategischen Bedeutung wiederholt Ziel von Angriffen.
-
Seit Kriegsbeginn: Über 3 Mio. Menschen im Iran vertrieben
Im Iran sind seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen vertrieben worden. Zwischen 600.000 und einer Million Haushalte seien betroffen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Genf mit. Dies entspreche bis zu 3,2 Millionen Menschen.
Die Zahl werde angesichts der anhaltenden Angriffe vermutlich weiter ansteigen, erklärte der Leiter der UNHCR-Notfallabteilung, Ayaki Ito. Er sprach von einer "besorgniserregenden Eskalation" der humanitären Lage im Iran.
Im Iran leben gut 90 Millionen Menschen. Die meisten Betroffenen würden aus Teheran und anderen Großstädten im Norden des Landes und in ländlichen Gebieten Schutz suchen, hieß es.
-
Containerschiff von Projektilteilen getroffen
Ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd ist nahe der Straße von Hormus von Projektilteilen getroffen worden. Das Schiff „Source Blessing“ sei nicht direkt getroffen worden, habe aber Feuer gefangen, teilte der Hamburger Konzern mit. Der Frachter sei an den dänischen Konkurrenten Maersk verchartert. Die Besatzungsmitglieder hätten das Feuer löschen können und seien wohlauf.
-
Israel will Libanon-Einsatz ausweiten
Das israelische Militär hat den Befehl erhalten, seinen Einsatz im Nachbarland Libanon auszuweiten und weitere Gebiete einzunehmen. Das teilt Verteidigungsminister Israel Katz mit und droht dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun, Israel werde "selbst handeln", sollte die libanesische Regierung Angriffe der Hisbollah auf Israel nicht unterbinden können.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Katz haben die Armee den Angaben zufolge bereits angewiesen, sich auf "eine Ausweitung ihrer Aktivitäten im Libanon vorzubereiten". Katz' Äußerung folgt einem Raketenangriff der Hisbollah-Miliz in der Nacht zuvor.
Seit dem 2. März attackiert das israelische Militär auch Ziele im Libanon. Der Beschuss gilt nach seinen Angaben der radikal-islamischen Hisbollah, die mit dem Iran verbündet ist. Sie hat nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar ihrerseits - wie auch der Iran selbst - Ziele in Israel beschossen.
-
Drohnenangriffe in Erbil
Der Gouverneur der nordirakischen Stadt Erbil, Umid Kushnau, sprach von mindestens 17 Drohnenangriffen innerhalb von 24 Stunden in der autonomen Kurdenregion. Die meisten Drohnen seien von Truppen des internationalen Militärbündnisses in der Provinz Erbil abgefangen worden. Einige von ihnen seien außerhalb der Stadt in freiem Gelände niedergegangen.
Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch pro-iranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem auch Soldaten der USA stationiert sind.
-
Pro-iranische Milizen im Irak melden Tote
Im Irak haben mit dem Iran verbündete Milizen einen amerikanisch-israelischen Luftangriff im Westen des Landes gemeldet. Dabei habe es Opfer unter den Mitgliedern der Milizen gegeben. Der Angriff erfolgte in der Stadt Kirkuk. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden insgesamt 27 Kämpfer der sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF, Hashd al-Shaabi) in der irakischen Provinz Anbar getötet und mehr als 60 weitere verletzt. Zuvor war von bis zu vier Toten die Rede gewesen. Das Hauptquartier der Miliz sowie mehrere Fahrzeuge seien zerstört worden, hieß es. Die PMF ist ein vom Iran unterstütztes Netzwerk ehemaliger Paramilitärs, die jetzt der regulären irakischen Armee angehören.
Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Die irakische Regierung in Bagdad sowie die USA und Israel äußerten sich nicht dazu. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran vor bald zwei Wochen sind Stellungen der Hashd Al-Shaabi bereits mehrfach angegriffen und dabei pro-iranische Kämpfer ins Visier genommen worden.
-
Wiener Börse startet schwächer
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit einer schwächeren Tendenz präsentiert. Gegen 9.45 Uhr gab der Leitindex ATX um 1,34 Prozent auf 5.361,46 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen in den Minusbereich. Das belastende Thema an den Finanzmärkten ist unverändert der hohe Rohölpreis wegen den Kampfhandlungen im Nahen Osten.
-
Iran feuert neue Welle von Raketen auf Israel
Irans Luftstreitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, hätten ballistische Raketen auf Israel geschossen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur MEHR am Donnerstag. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
Irans reguläre Streitkräfte meldeten unterdessen einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele in Israel. Die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ovda seien attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen iranischen Rundfunk verbreiteten Erklärung. Ein weiteres Ziel sei das Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet gewesen.
-
Straße von Hormus: Iran erlaubt indischen Tankern Durchfahrt
Iran wird einem indischen Insider zufolge Tankern unter der Flagge des Landes die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestatten. Ein iranischer Insider außerhalb des Landes bestreitet jedoch, dass eine solche Vereinbarung getroffen wurde. Durch die Meerenge fließen 40 Prozent der indischen Rohölimporte. Zuletzt hatte sich die Lage dort zugespitzt: Am Mittwoch war ein thailändisches Schiff auf dem Weg nach Indien angegriffen worden.
-
Irans Führung trotz US-israelischer Angriffe stabil
Die Führung im Iran ist nach fast zwei Wochen schwerer Luftangriffe durch die USA und Israel weiter stabil. Das zeigen US-Geheimdienstberichte, wie drei mit den Vorgängen vertraute Personen mitteilten. Eine "Vielzahl" von Berichten komme übereinstimmend zu dem Schluss, dass das Regime nicht in Gefahr sei und die Kontrolle über die Bevölkerung behalte, sagte eine der Quellen. Die Quellen betonten jedoch, dass sich die Lage vor Ort schnell ändern könne.
Auch israelische Regierungsvertreter räumten in internen Gesprächen ein, es sei nicht sicher, dass der Krieg zum Sturz der Regierung führen werde, sagte ein hochrangiger israelischer Beamter der Nachrichtenagentur Reuters.
-
Treibstofflager und Tanker unter Beschuss: Iran attackiert Ölsektor am Golf
Iranische Streitkräfte nehmen immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier und treiben so den Preis für den Krieg nach oben.
-
-
Trump bei Wahlkampfauftritt: "Ölpreis wird fallen"
US-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfreise zu den gestiegenen Benzinpreisen Stellung genommen. Bei Auftritten in den Bundesstaaten Kentucky und Ohio sagte Trump am Mittwoch, die Ölpreise würden fallen. "Es wird mehr sinken, als irgendjemand versteht", erklärte der Präsident bei einem Fabrikbesuch in Cincinnati in Ohio.
Die Benzinpreise sind nach Angaben des Automobilverbands AAA im vergangenen Monat sowohl in Kentucky als auch landesweit im Durchschnitt um 61 Cent je Gallone gestiegen. Trump kündigte einem Lokalsender zufolge an, die USA würden ihre strategischen Ölreserven "ein bisschen" reduzieren.
Trump bezeichnete den Anstieg in den sozialen Medien als "sehr kleinen Preis" für die Beseitigung der iranischen nuklearen Bedrohung. Nur "Narren" würden dies anders sehen, schrieb er. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge befürwortet etwa einer von vier US-Bürgern den US-israelischen Angriff auf die Islamische Republik.
-
Israel greift Kommandozentralen der Hisbollah im Libanon an
Israelische Streitkräfte zerstörten bei einer heftigen Angriffswelle auf den Libanon nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah. Innerhalb von 30 Minuten habe die Luftwaffe in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit.
Demnach griffen die Streitkräfte auch zahlreiche Raketenabschussrampen und Dutzende Hisbollah-Kämpfer an, die den Angaben zufolge Attacken auf Israel vorbereiteten. Nach Hinweisen von israelischen Bodentruppen nahm die Luftwaffe darüber hinaus über 20 Ziele in verschiedenen Teilen des Libanons unter Beschuss, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zuvor hatte die Hisbollah den Norden von Israel mit Raketen angegriffen.
-
Schweiz schließt Botschaft im Iran
Die Schweiz schließt ihre Botschaft in Teheran nach eigenen Angaben wegen eines "steigenden Sicherheitsrisikos" vorübergehend. Die Schweiz vertritt im Iran seit Jahrzehnten auch die Interessen Washingtons. Die US-Regierung respektiere die Entscheidung und sei der Botschaft und den Mitarbeitern zu tiefem Dank verpflichtet, erklärte die US-Vertretung in Bern.
Die Schweiz agiert als sogenannte Schutzmacht der USA im Iran. Sie vertritt dort seit dem Abbruch der amerikanisch-iranischen Beziehungen die Interessen der USA. Sie übermittelt Botschaften zwischen beiden Ländern und betreut bei Bedarf amerikanische Staatsbürger.
-
Präsident fordert Garantien für Kriegsende
Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat Bedingungen für ein mögliches Kriegsende formuliert. Der einzige Weg zu einem Stopp der Kämpfe seien "feste internationale Garantien" für ein dauerhaftes Ende aller Angriffe, schrieb er auf X. Pezeshkian forderte außerdem Reparationszahlungen. Zudem müssten die "legitimen Rechte des Irans" anerkannt werden.
Welche Rechte er konkret meint, sagte Pezeshkian nicht. Beobachter der iranischen Innenpolitik gehen davon aus, dass er auf die Wahl des neuen obersten Führers und dessen internationale Anerkennung anspielt.
US-Präsident Donald Trump nannte die Ernennung von Mojtaba Khamenei zum neuen Religionsführer und Staatsoberhaupt des Irans "enttäuschend". Dieser müsse mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. "Ich glaube nicht, dass er in Frieden leben kann", so Trump. Details nannte er nicht.
-
Geleitschutz für Handelsschiffe im Golf
Die G7-Staaten prüfen Geleitschutz für Handelsschiffe im Golf. Eine Arbeitsgruppe soll untersuchen, unter welchen Bedingungen Schiffe eskortiert werden können, heißt es in einer Erklärung der französischen G7-Präsidentschaft. Ziel sei die Wiederherstellung der freien Schifffahrt, sobald die Sicherheitslage dies zulasse
Ein Geschoß hat unterdessen ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Mittwoch. Im Persischen Golf vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate wurden zwei Massengutfrachter getroffen.
-
Die Kritik an der Betreuung von Österreicherinnen und Österreichern in der Golfregion weist Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) in der "ZiB 2" nicht zurück – kündigt aber eine genaue Prüfung an. Gleichzeitig verwies sie auf zahlreiche positive Rückmeldungen. Österreich sei mit einem Krieg in einer Region konfrontiert gewesen, in der sich viele Landsleute aufhalten. "Es ist angesprochen worden, 18.000 Österreicherinnen und Österreicher vor Ort."
-
Trump will strategische Ölreserven freigeben
US-Präsident Donald Trump will mit der Freigabe strategischer Reserven den rasant gestiegenen Ölpreis stabilisieren. "Wir werden das machen, und dann füllen wir sie wieder auf", sagte er dem Sender Local 12 über die Reserven. Die Maßnahme werde die Preise wieder nach unten bringen. In welchem Umfang er den Vorrat anzapfen will, sagte Trump nicht.
Zuvor hatte die Internationale Energieagentur (IEA) mitgeteilt, eine Rekordmenge an Ölreserven auf den Weltmarkt zu pumpen. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer, zu denen auch die USA zählen, 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer Mitteilung heißt.
Die strategische Ölreserve der USA ist nach Regierungsangaben der weltweit größte Notfallvorrat an Rohöl. Er wurde in erster Linie eingerichtet, um die Auswirkungen von Lieferkrisen zu verringern und internationalen Verpflichtungen nachzukommen.
-
Trump: USA haben 28 iranische Minenleger angegriffen
Die USA haben nach den Worten von Präsident Donald Trump mehr als zwei Dutzend iranische Minenleger angegriffen. "Wir haben bis jetzt 28 Minenschiffe getroffen", sagte Trump am Mittwoch zu Reportern bei einer Reise in den US-Bundesstaat Ohio. Zuvor hatte das US-Militär die Zahl der zerstörten Minenleger mit 16 angegeben.
-
Erster Wahlauftritt Trumps seit Kriegsbeginn
US-Präsident Donald Trump steht erstmals seit Beginn des Krieges gegen den Iran vor einem Wahlkampfauftritt. Mit der Reise am Mittwoch in die Bundesstaaten Kentucky und Ohio will der Republikaner vor den Kongresswahlen im November seine Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt rücken. Trump dürfte dabei Vorstöße seiner Regierung für billigere Medikamente unterstreichen - angesichts steigender Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema für die US-Bevölkerung.
Gerade hierbei macht sich allerdings Unmut breit, denn die Eskalation in Nahost hat die Benzinpreise im vergangenen Monat im Durchschnitt um 0,61 Dollar je Gallone (etwa 0,14 Euro pro Liter) steigen lassen. Den Republikanern droht bei den Zwischenwahlen der Verlust der Mehrheit in einer oder beiden Kongresskammern.
-
US-Innenminister: Ölkonzerne werden Produktion wohl steigern
US-Innenminister Doug Burgum rechnet angesichts des Iran-Konflikts und der gestiegenen Preise mit einer baldigen Ausweitung der Ölförderung durch US-Konzerne. Er gehe davon aus, dass die Unternehmen als Reaktion auf die Preissignale und den aktuellen Bedarf ihre Produktion steigern würden, sagt Burgum dem Sender CNBC. Das Innenministerium ist in den USA unter anderem für die Verwaltung der Bodenschätze zuständig.
-
Rumänien erlaubt USA Nutzung von Luftwaffenstützpunkten
Angesichts des Iran-Krieges erlaubt das NATO-Mitgliedsland Rumänien den US-Streitkräften die Nutzung seiner Luftwaffenstützpunkte. Das Parlament in dem Schwarzmeer-Anrainerland billigte den Schritt am Mittwoch nach einer vorherigen Überprüfung durch den Obersten Rat für Nationale Verteidigung. Präsident Nicusor Dan sprach von einer "vorübergehenden Stationierung von amerikanischer Militärausrüstung und Streitkräften in Rumänien".
Dan erklärte, die Entscheidung werde das Auftanken von Flugzeugen und den Einsatz von Geräten zur Überwachung und Satellitenkommunikation ermöglichen. Dies erhöhe auch "die Sicherheit Rumäniens". Der rumänische Staatschef hob hervor, dass es sich "um defensive Ausrüstung" handle, die "nicht an sich mit Waffen ausgestattet" sei.
Aus rumänischen Regierungskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass die USA nunmehr die Erlaubnis haben, den Stützpunkt Mihail Kogalniceanu nahe der Schwarzmeerstadt Constanta sowie die Luftwaffenbasis Campia Turzii im Zentrum des Landes zunächst für 90 Tage zu nutzen. An jedem der beiden Orte würden zudem jeweils zusätzlich 400 US-Soldaten stationiert.
