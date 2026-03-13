Trump: "Schaut, was heute mit diesen gestörten Drecksäcken passiert"

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen den Iran erneuert. "Wir zerstören das terroristische Regime des Iran vollständig - militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die iranische Marine sei verschwunden, ihre Luftwaffe existiere nicht mehr, Raketen, Drohnen und alles andere werde vernichtet, und ihre Anführer seien von der Erde getilgt worden.

Trump: Iranische Regierung sind "gestörte Dreckskerle"

In sozialen Medien bezeichnete Trump die iranische Regierung am Freitag als "gestörte Dreckskerle". Es sei ihm eine "große Ehre", sie zu töten. Die USA seien dabei, das "Terrorregime des Iran vollständig zu zerstören". Er zog zudem eine Parallele zwischen der Dauer des iranischen Regimes und seiner eigenen Amtszeit: "Sie töten seit 47 Jahren unschuldige Menschen auf der ganzen Welt, und jetzt töte ich sie als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika."