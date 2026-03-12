Trump: "Wenn die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld"

Die gestiegenen Ölpreise sind laut US-Präsident Donald Trump gut für die USA. "Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Wenn also die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld", teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Trump hatte im Wahlkampf damit geworben, die Energiepreise im Land deutlich zu senken. Infolge des Kriegs im Iran waren die Benzinpreise in den USA allerdings auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 gestiegen. Die Ölpreise sind am Donnerstag nach iranischen Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kräftig gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai stieg zeitweise über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Nachmittag wurde ein Fass wieder knapp unter der Marke gehandelt, bei 99,40 Dollar (85,83 Euro). Das sind fast acht Prozent mehr als am Vortag.

Treibstofftanks im Oman getroffen Immer stärkere Angriffe der iranischen Streitkräfte gegen die Energiewirtschaft wichtiger Förderstaaten am Persischen Golf haben die Preise angetrieben. Unter anderem wurden im Oman Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen. Zudem geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormuz und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn fast komplett zum Erliegen gebracht.