Freigabe von Ölreserven verpufft: Ölpreise steigen weiter + Iran attackiert Ölsektor

US-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfreise zu den gestiegenen Benzinpreisen Stellung genommen. Bei Auftritten in den Bundesstaaten Kentucky und Ohio sagte Trump am Mittwoch, die Ölpreise würden fallen. "Es wird mehr sinken, als irgendjemand versteht", erklärte der Präsident bei einem Fabrikbesuch in Cincinnati in Ohio.

Die Benzinpreise sind nach Angaben des Automobilverbands AAA im vergangenen Monat sowohl in Kentucky als auch landesweit im Durchschnitt um 61 Cent je Gallone gestiegen. Trump kündigte einem Lokalsender zufolge an, die USA würden ihre strategischen Ölreserven "ein bisschen" reduzieren.

Trump bezeichnete den Anstieg in den sozialen Medien als "sehr kleinen Preis" für die Beseitigung der iranischen nuklearen Bedrohung. Nur "Narren" würden dies anders sehen, schrieb er. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge befürwortet etwa einer von vier US-Bürgern den US-israelischen Angriff auf die Islamische Republik.