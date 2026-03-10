Iran will Straße von Hormus bis Kriegsende blockieren
Zusammenfassung
- Iran blockiert Ölexporte durch die Straße von Hormus an Verbündete der USA und Israels bis Kriegsende.
- Revolutionsgarden lehnen eine Senkung der Ölpreise ab und warnen vor erfolglosen Versuchen, den Ölmarkt zu kontrollieren.
- Länder, die israelische und US-Botschafter ausweisen, dürfen laut Revolutionsgarden wieder ungehindert die Straße von Hormus passieren.
Der Iran wird nach Angaben der Revolutionsgarden bis zum Ende des Krieges gegen die USA und Israel keine Ölexporte aus der Region an Verbündete der USA und Israels erlauben.
"Die iranischen Streitkräfte werden bis auf weiteres nicht zulassen, dass auch nur ein Liter Öl aus der Region an die feindliche Seite und ihre Partner exportiert wird", sagte der Sprecher der Elite-Armee, Ali Mohammad Naini, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag.
"Ihre Bemühungen, die Preise für Öl und Gas zu senken und zu kontrollieren, werden nur vorübergehend und erfolglos sein", prophezeite Naini. Der Handel hänge unter Kriegsbedingungen "von der Sicherheit ab".
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region.
Teheran will Ölpreis weiter in die Höhe treiben
Durch den Krieg ist der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus stark beeinträchtigt worden. Durch die Meeresenge werden normalerweise fast 20 Prozent des weltweiten Rohöls transportiert. Seit Kriegsbeginn haben die iranischen Streitkräfte dort mehrfach Öltanker angegriffen.
Der Ölpreis war zwischenzeitig auf über 100 Dollar pro Barrel gestiegen - es war der höchste Stand seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag ein baldiges Ende des Militäreinsatzes gegen den Iran verkündet hatte, ist der Ölpreis wieder gefallen.
Am Montagabend hatten die Revolutionsgarden Regierungen aufgefordert, Botschafter aus Israel und den USA aus ihren Ländern auszuweisen, um die Durchfahrt ihrer Schiffe durch die Straße von Hormus wieder zu ermöglichen. "Jedes arabische oder europäische Land, das die israelischen und US-Botschafter aus seinem Gebiet ausweist, wird ab morgen die vollständige Freiheit und Befugnis haben, die Straße von Hormus zu passieren", erklärten die Revolutionsgarden laut iranischem Staatsfernsehen.
