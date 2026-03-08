Mojtaba Khamenei ist der neue Oberste Geistliche Führer des Iran. Die Entscheidung wurde am Sonntagabend (Ortszeit) im staatlichen iranischen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen. Mojtaba ist ein Sohn des bisherigen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei, der bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran vor rund einer Woche getötet worden war.

Schon Stunden vorher hatte sich die Entwicklung abgezeichnet. Hosseinali Eshkevari, ein Mitglied des Geistlichen Rates, der mit der Wahl beauftragt war, hatte in einem in iranischen Medien veröffentlichten Video gesagt, die Wahl sei abgeschlossen. "Der Name Khamenei wird weiterbestehen", hatte er hinzugefügt, ohne aber Mojtaba beim Namen zu nennen. Dieser war zuvor bereits als wahrscheinlichster Nachfolger bezeichnet worden.

Trump bezeichnete Sohn Khameneis als "inakzeptabel"

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag bekräftigt, die USA sollten bei der Auswahl ein Mitspracherecht haben. "Wenn er nicht unsere Zustimmung erhält, wird er nicht lange im Amt bleiben", sagte Trump dem Sender ABC News. Der Iran hatte die Forderung zurückgewiesen. Am Donnerstag hatte Trump Mojtaba als "inakzeptabel" bezeichnet.

Das geistliche Oberhaupt, oft auch "Revolutionsführer" genannt, gilt als wichtigster Mann im Iran. Unter Ali Khamenei und seinem Vorgänger, dem Staatsgründer Ayatollah Ruhollah Khomeini, hatte der Revolutionsführer das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten - von der Außenpolitik bis hin zu gesellschaftlichen Fragen.