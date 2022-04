Arbeit an Fragebogen zu EU-Beitritt fast fertig + Große Herausforderung beim Wiederaufbau

Katholische Medien in der Ukraine (Ugcc Live Tv, Radio Maria und Ewtn Ukraine) sowie nationale Fernsehkanäle haben beschlossen, den Kreuzweg in Rom mit Papst Franziskus nicht live aus dem Kolosseum zu übertragen. Die Entscheidung wurde aus Protest dagegen ergriffen, dass eine ukrainische und eine russische Krankenpflegerin das Kreuz an der 13. Station des Kreuzwegs in Rom als Zeichen der Versöhnung tragen, berichtete die katholische Nachrichtenagentur SIR.

SIR bezog sich auf den ukrainischen Nachrichtendienst Risu, der ebenfalls den Kreuzweg aus Rom auf seiner Webseite nicht ausstrahlen wird. Papst Franziskus verfolgte am Karfreitag die Meditationen an den 14 Stationen der "Via Crucis". Für jede der insgesamt Stationen hat in diesem Jahr je eine Familie eine Meditation vorbereitet. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wurde auch ein besonderes Zeichen gesetzt, das in den vergangenen Tagen aber auch für Kritik vor allem von ukrainischer Seite sorgte: Zur 13. Kreuzwegstation ("Jesus stirbt am Kreuz") trugen eine ukrainische und eine russische Krankenpflegerin, die beide in Rom leben, das schlichte, schwarze Holzkreuz.